Messico: S&P alza outlook a stabile

Titta Ferraro 19 luglio 2017 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

S&PGlobal Ratings ha alzato il proprio outlook sul Messico a stabile da negativo, affermando che non prevede un peggioramento dei livelli di debito della nazione centro-americana. Il rating in valuta estera è stato confermato a BBB+/A-2. La maggiore agenzia di rating al mondo vede il debito del Messico raggiungere circa il 45 per cento del prodotto interno lordo quest'anno e nel 2018 e rimanere inferiore al 50 per cento i successivi due anni.