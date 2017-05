Messico: Banca centrale alza a sorpresa i tassi al 6,75%

Daniela La Cava 19 maggio 2017 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale del Messico è nuovamente in azione sui tassi. A sorpresa il Banco de Mexico ha deciso di aumentare di 25 punti base il tasso di riferimento overnight, portandolo al 6,75% dal precedente target al 6,5 per cento. Il mercato si attendeva una conferma al 6,5 per cento.