Luxottica completa l’acquisizione di Óticas Carol in Brasile

Luca Fiore 6 luglio 2017 - 18:09

MILANO (Finanza.com)

Luxottica oggi ha completato l’acquisizione del 100% di Óticas Carol, una delle più importanti catene di ottica in franchising in Brasile con circa 990 negozi. La transazione, del valore di circa 110 milioni di euro, ha ottenuto l’approvazione da parte dell’autorità antitrust brasiliana (CADE) e segna l’ingresso di Luxottica nel segmento del retail ottico in Brasile.