Enel alza ancora l’offerta per Eletropaulo

Luca Fiore 26 aprile 2018 - 16:56

MILANO (Finanza.com)

Continua l’asta per accaparrarsi la brasiliana Eletropaulo. Dopo la mossa di Enel di portare l’offerta per la società brasiliana da 28 a 32 real ed il successivo rilancio di Iberdrola da 29,4 a 32,1 real per azione, il colosso elettrico italiano ha annunciato che Enel Brasil Investimentos Sudeste “ha ulteriormente migliorato i termini della sua offerta”.Il corrispettivo offerto è passato da 32,0 a 32,2 reais brasiliani per azione.“In base ai termini dell’Offerta così migliorata, l’investimento complessivo atteso ammonta quindi fino ad un massimo di circa 5,4 miliardi di reais brasiliani, pari a circa 1,3 miliardi di euro al cambio corrente. L’Offerta rimane condizionata, tra l’altro, all’acquisizione di un numero totale di azioni rappresentative di oltre il 50% del capitale sociale di Eletropaulo”.