Crisi Argentina, Macri: "Via ministeri e aumenti tasse sull'export"

Alessandra Caparello 3 settembre 2018 - 16:35

MILANO (Finanza.com)

Ministeri soppressi e aumento della tassazione sulle esportazioni. Queste le due misure annunciate dal presidente argentino Mauricio Macri per ridurre il deficit di bilancio e stabilizzare l’economia.“Dobbiamo fronteggiare un problema di base – ha affermato il presidente parlando alla televisione – non spendere più di quel che incassiamo e rimettere in equilibrio le finanze pubbliche”. Nel corso della giornata spetterà al ministro del Tesoro Nicolas Dujovne annunciare i dettagli della nuova politica.