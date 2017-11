Argentina: rendimenti sotto le stime per i bond a 5, 10 e 30 anni

Luca Fiore 2 novembre 2017 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Oggi il Tesoro argentino ha lanciato una nuova emissione governativa in euro in tre tranche: 2023, 2028 e 2047. Complessivamente, il nominale si attesta a 2,75 miliardi.Stando alle indicazioni riportate dalle agenzie, il bond a cinque anni sarà prezzato a un rendimento del 3,5%, il decennale al 5,3% e il 30 anni al 6,3%. I rendimenti, in tutti i casi, sono inferiori rispetto alle guidance iniziali.