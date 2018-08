Argentina: Fmi di prepara a intervenire con un piano di sostegno più forte

Valeria Panigada 30 agosto 2018 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

IlFondo monetario internazionale (Fmi) si prepara a intervenire in Argentina con un sostegno finanziario che possa sostenere il programma economico di governo di Mauricio Macri. L'Fmi metterà a disposizione "tutti i fondi necessari per garantire l'esecuzione del programma finanziario dell'anno prossimo", ha detto il presidente dell'Argentina, facendo riferimento all'accordo raggiunto con l'Fmi. "Ho dato istruzioni - ha aggiunto Lagarde in una nota stampa - per lavorare insieme alle autorità argentine al fine di rafforzare il piano di sostegno del Fondo e riesaminare il calendario del piano". Le precisazioni sono giunte dopo l'ennesima caduta del peso che ieri è arrivato a perdere il 7% nei confronti del dollaro.