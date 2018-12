Usa-Cina: Trump pronto a intervenire in caso Huawei, intanto rivela: 'Pechino sta acquistando quantità incredibili di semi di soia'

Laura Naka Antonelli 12 dicembre 2018 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Il rilascio della CFO Huawei Weng Wanzhou, arrestata in Canada la scorsa settimana su disposizione delle autorità americane, potrebbe diventare parte di un accordo commerciale con la Cina. A tal fine, il presidente Usa Donald Trump sarebbe pronto a intervenire. Lo ha detto lui stesso:"Sicuramente interverrei (nel caso Huawei) se lo ritenessi necessario, e se pensassi che fosse una cosa positiva per quello che si confermerebbe di certo il più grande accordo commerciale mai realizzato in precedenza: cosa molto importante e positiva per la sicurezza nazionale".Sulle trattative commerciali con la Cina, Trump ha detto: "Non mi hanno ancora chiamato, stanno parlando con la mia gente, ma non mi hanno ancora chiamato".Intervistato da Reuters, il presidente ha reso noto inoltre che la Cina "sta acquistando quantità incredibili di semi di soia" americani.