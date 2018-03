UBS lancia allarme protezionismo: profonda guerra commerciale, accelerazione Pil globale a rischio

Laura Naka Antonelli 7 marzo 2018 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Dominic Schnider, responsabile della divisione commodities e APAC FX presso l'unità di gestione patrimoniale di UBS lancia l'allarme protezionismo, affermando che, a suo avviso, le commodities industriali dai metalli all'energia saranno colpite in modo negativo da quella che si confermerà "una profonda guerra commerciale", mentre una tale prospettiva beneficerà le quotazioni dell'oro."Potremmo non assistere all'accelerazione della crescita globale a +4,1% attesa per quest'anno, e una decelerazione sarà negativa". E "ciò che davvero sostiene i guadagni delle commodities sul fronte industriale è il momentum di crescita".