Tweet Trump a Russia: nostri rapporti mai così male, inclusa Guerra Fredda. Stop corsa armamenti?

Laura Naka Antonelli 11 aprile 2018 - 14:01

MILANO (Finanza.com)

"Inostri rapporti con la Russia non sono andati mai così male, e questo include la Guerra Fredda. Non c'è ragione di questo. La Russia ha bisogno del nostro aiuto per la sua economia, cosa che sarebbe molto facile fare, e abbiamo bisogno che tutte le nazioni lavorino insieme. Fermiamo la corsa agli armamenti"? E' quanto si legge in un post di Donald Trump pubblicato su Twitter, successivo a quello in cui ha detto alla Russia di prepararsi all'arrivo di nuovi missili in Siria.