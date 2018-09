Turchia: banca centrale verso il rialzo dei tassi

Alessandra Caparello 3 settembre 2018 - 15:17

MILANO (Finanza.com)

"In occasione della riunione di settembre del comitato di politica monetaria, la posizione monetaria verrà adattata in funzione degli ultimi sviluppi". Così la Banca centrale turca in un comunicato, citando il recente peggioramento dell’inflazione che, dopo il 15,8% annuo di luglio, è salita al 17,9% nel mese scorso.Come chiedono a gran voce gli economisti la banca centrale potrebbe così decidere di attuare la tanto agognata stretta sui tassi di interesse, da sempre ostacolata dal presidente Erdogan.