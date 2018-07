Turchia: banca centrale conferma tassi al 17,75%, deluse attese. Sotto pressione Lira turca

Daniela La Cava 24 luglio 2018 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Mossa a sorpresa da parte della Banca centrale turca che contrariamente alle attese del mercato non entra in azione sul fronte tassi. L'istituto di Ankara ha infatti deciso di confermare il tasso di interesse di riferimento (il repo a una settimana) al 17,75 per cento. Gli analisti si attendevano un rialzo, con il costo del denaro visto al 18,75 per cento. Immediata la reazione della lira turca che perde circa il 2,6% nei confronti del dollaro.