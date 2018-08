Turchia, Erdogan minaccia Usa: 'chi ha orchestrato guerra economica contro di noi la pagherà'

Laura Naka Antonelli 14 agosto 2018 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Chista orchestrando una "guerra economica contro la Turchia la pagherà". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un nuovo discorso proferito da Ankara, in cui annuncia che "boicotteremo i prodotti elettronici americani". In quella che è una vera e propria minaccia diretta contro l'amministrazione Trump, Erdogan afferma anche che cambiare lire turche in valute estere significherebbe "arrendersi al nemico".