Turchia: Borsa Istanbul e lira turca tramortite dalle vendite su timori controllo capitali

Laura Naka Antonelli 1 giugno 2018 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Vendite sulla borsa di Istanbul e sulla lira turca. In particolare, l'azionario della Turchia riporta il calo più forte in quasi un mese, attestandosi al minimo dal giugno del 2017 con perdite superiori a -3%.Su base settimanale, si tratta del tonfo più sostenuto dal novembre del 2016, ovvero dall'Election Day.Così in una nota Burak Cetinceker, gestore dei fondi presso Strateji Porfoy a Istanbul, in una email:"Il mercato sta capendo che i problemi sono strutturali e che, di conseguenza, i rialzi dei tassi di interesse non sono sufficienti ad arginare la flessione della lira. Aggiungete il fattore elezioni, il cui risultato non può essere facilmente prevedibile, e capirete le turbolenze del mercato".Il rimbalzo della lira fallisce così per la seconda seduta, e si riduce di conseguenza il balzo più forte della valuta, su base settimanale, in nove mesi, seguito al rialzo dei tassi di interesse boom di 300 punti base.Dall'inizio dell'anno, la lira è crollata del 18% circa. I tassi sono stati alzati dal 13,50% al 16,50%.Nei confronti del dollaro, la lira precipita a 4,78; l'anno scorso era scambiata a 3,55.Incide il timore del controllo sui capitali nel paese, dopo che il presidente Recep Tayyip Erdogan ha invitato i cittadini turchi, nella serata di ieri, a ritirare i loro asset dall'estero per convertirli in lira.