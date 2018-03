Trump annuncia dazi alluminio e acciaio in tutto il mondo, borsa Tokyo scivola -2,50%

Laura Naka Antonelli 2 marzo 2018 - 07:14

MILANO (Finanza.com)

Tonfo dell'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo, che ha chiuso la giornata di contrattazioni scivolando del 2,50%, a 21.181,64 punti.Effetto Trump sull'azionario globale, dopo che il presidente americano ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Le tariffe verranno applicate in modo diffuso, senza prendere di mira paesi specifici.Una decisione, quella di Trump, che conferma la minaccia del protezionismo e che potrebbe alimentare una guerra commerciale. In più, i dazi vengono considerati anche un fattore inflazionistico, in quanto implicano prezzi più alti per i consumatori.Reazione negativa anche da parte di altri listini azionari asiatici. Hong Kong -1,45%, Sidney -0,74%, Shanghai -0,49%, Seoul -0,74%.