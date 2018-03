Spread BTP-Bund a 125 punti base, tassi su in Europa. In Giappone scendono dopo Bank of Japan

Laura Naka Antonelli 9 marzo 2018 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Oltre ai tassi sui Treasuries Usa - con quelli a 10 anni che superano la soglia del 2,90% dopo la pubblicazione del report occupazionale degli Stati Uniti, riportando il guadagno maggiore in una settimana- salgono anche i tassi europei.I tassi sui Bund a 10 anni avanzano allo 0,63%, e quelli sui BTP segnano un rialzo all'1,9050%. L'effetto è che lo spread BTP-Bund riporta un lieve calo a 125,40 punti base.I tassi dei Gilt UK a 10 anni avanzano all'1,474%, riportando il rialzo più sostenuto in più di una settimana, mentre i tassi del Giappone a 10 anni scendono allo 0,053%, dopo che la Bank of Japan ha lasciato invariata la politica monetaria, ribadendo il target -0,1% per i tassi a breve e a zero sui bond a 10 anni.