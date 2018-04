Siria: Trump attacca Iran e Russia, a Mosca la borsa crolla di oltre -11%

Laura Naka Antonelli 9 aprile 2018 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Forti vendite alla borsa di Mosca, che sconta i timori sul rischio di nuove sanzioni Usa dopo che Donald Trump ha criticato il sostegno della Russia al governo siriano.Trump ha definito Bashar al Assad un "animale" e ha descritto quanto sta avvenendo in queste ore in Siria colpa dell'"Iran e della Russia", chiamando così in causa direttamente il presidente russo Vladimir Putin.Il presidente americano ha accusato il regime di Assad di avere orchestrato il presunto attacco chimico che ha colpito Duma, nella Ghota orientale, parlando di "insensato attacco chimico"."Pagheranno un caro prezzo", ha detto, riferendosi anche al sostegno di Teheran e Mosca ad Assad.La borsa di Mosca è crollata così del 10% circa, con l'indice Moex che ha riportato la flessione più forte in quattro anni.L'indice RTS denominato in dollari è crollato fino a -11,4%.