Siria: Putin telefona a Iran, avverte su caos con nuovi attacchi Usa. Washington prepara sanzioni contro Mosca

Laura Naka Antonelli 16 aprile 2018 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Avvertimento della Russia agli Stati Uniti, dopo i bombardamenti sferrati contro la Siria da Usa-Francia-UK.In una telefonata a Teheran, il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che il mondo assisterà al "caos" se la Siria verrà attaccata di nuovo, ipotesi che l'ambasciatrice Usa all'Onu, Nikki Haley, non ha tra l'altro escluso nelle ultime ore.Rapporti Mosca-Washington sempre più tesi dopo che la stessa Haley, in un'intervista rilasciata al programma "Face the Nation" della CBS ha confermato che gli Stati Uniti annunceranno nuove sanzioni economiche contro la Russia, nella giornata di oggi.Nel corso della telefonata con la controparte iraniana, Putin e Hassan Rouhani hanno concordato sul fatto che gli attacchi occidentali hanno danneggiato le probabilità di ottenere una soluzione politica nel conflitto in Siria, che dura da 7 anni."Vladimir Putin, in particolare, ha sottolineato che, se tali azioni compiute in violazione della Carta Onu continueranno, porteranno inevitabilmente al caos nelle relazioni internazionali", si legge in un comunicato del Cremlino.