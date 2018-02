Sell-off mercati: don’t worry, alla fine prevarranno i fondamentali (commento analista)

Alessio Trappolini 6 febbraio 2018 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

La seduta disastrosa di ieri a Wall Street ha lasciato il segno, ma per Andrew Milligan, head of global strategy di Aberdeen Standard Investments, non è il caso di lasciarsi intimorire da allarmismi e catastrofismi.“Alla fine torneranno a prevalere i fondamentali”, ha detto Milligan in una nota stampa diffusa dalla società. Come spiegare allora la fiammata di volatilità che ha colpito Wall Street e a catena anche i mercati azionari asiatici ed europei?“Stiamo assistendo a una presa di profitto trainata da valutazioni tirate e dai timori circa l’aumento dell’inflazione che sta prendendo piede negli Stati Uniti”, ha chiosato Milligan.Cosa potrebbe arginare il sell off in atto? Secondo Milligan “gli investitori dovrebbero essere rassicurati nei prossimi giorni e settimane dalla forza dei profitti societari, dai dividendi e dai riacquisti di azioni che gli elevati livelli di liquidità aziendale consentono”.