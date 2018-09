Sanchez: nuovo referendum per dare maggiori poteri alla Catalogna

Alessandra Caparello 4 settembre 2018 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

Un referendum per dare non indipendenza ma maggiore autonomia alla Catalogna. Questa la proposta lanciata dal premier spagnolo Pedro Sanchez in un’intervista al Financial Times.Secondo Sanchez è necessario un nuovo accordo generale tra le autorità spagnole e quelle catalane che dia maggior potere alla regione.