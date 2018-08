Ryanair completa acquisizione del 75% di LaudaMotion

Alessandra Caparello 29 agosto 2018 - 17:33

MILANO (Finanza.com)

Ryanair ha acquistato la quota di maggioranza di LaudaMotion, la compagnia area low cost fondata dall’ex campione di formula uno Niki Lauda che aveva riacquistato lo scorso inverno da Air Berlin Niki, trasformata poi in LaudaMotion.Nei piani della riorganizzazione la LaudaMotion avrebbe ceduto a Ryanair il suo 75% del capitale e oggi la compagnia iralndese anuncia di aver protato a temrine l’acquisizione. Per l'estate 2019 Ryanair - dice David O'Brien, direttore commerciale del vettore irlandese - intende raddoppiare la flotta di LaudaMotion e portarla a 18 aerei per sostenere la "crescita continua" del gruppo.