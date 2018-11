Rio Tinto, accordo per cessione partecipazione in Rössing Uranium

Daniela La Cava 26 novembre 2018 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Rio Tinto ha annunciato di avere stretto un accordo vincolante con China National Uranium Corporation per la cessione dell'intera partecipazione del 68,62% in Rössing Uranium, proprietaria della miniera di Rössing in Namibia, per una cifra pari a circa 106,5 milioni di dollari. La transazione, una volta ottenute le autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, dovrebbe essere conclusa nella prima metà del 2019. "La vendita in Rössing dimostra ancora una volta il nostro impegno nel rafforzare il nostro portafoglio e concentrarci sui nostri core asset", sottolinea l'.a.d. del gruppo minerario anglo-australiano, J-S Jacques.