Qatar lascerà Opec a partire da gennaio 2019

Laura Naka Antonelli 3 dicembre 2018 - 07:50

Il Qatar ha deciso di lasciare l'Opec, a partire dal 1° gennaio del 2019. Lo ha reso noto il ministro per l'Energia Saad al-Kaabi, nel corso di una conferenza stampa. Il ministro ha precisato, stando a quanto riporta Reuters, che la decisione riflette un cambiamento di natura "tecnica e strategica", e non ha nulla a che vedere con motivazioni di carattere politico. Il Qatar ha fatto parte dell'Opec per 57 anni.