Preview Bce: nuove stime Pil e inflazione Eurozona simili a quelle di dicembre (fonti)

Laura Naka Antonelli 8 marzo 2018 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Le nuove stime sulla crescita e sull'inflazione dell'Eurozona che la Bce si appresta a comunicare nella giornata di oggi, insieme alla decisione sui tassi, dovrebbero essere simili a quelle rese note tre mesi fa, a dicembre. E' quanto riporta Bloomberg, sulla base di alcune indiscrezioni raccolte da fonti vicine alla Banca centrale europea.Qualche variazione ci sarebbe comunque stata. In particolare, le previsioni per il Pil dell'Eurozona relative a quest'anno dovrebbero essere state riviste al rialzo dello 0,2%, mentre gli aggiustamenti alle ultime previsioni dovrebbero essere praticamente nulli e semmai risultare in una view più pessimistica sull'inflazione, per il prossimo anno.Queste le attese della Bce rese note a dicembre che, secondo Bloomberg, saranno quasi per intero ribadite nella giornata di oggi:Per il 2017 Pil rivisto a +2,4% dal +2,2% precedente, inflazione all'1,5%.Per il 2018 crescita del 2,3% (rivista al rialzo a dicembre rispetto al +1,8% precedente). Inflazione 2018 stimata all'1,4% (rispetto all'1,2% di settembre).Per il 2019 la Bce aveva detto a dicembre di aver rivisto al rialzo la crescita attesa a +1,9% rispetto al +1,7% precedente, mantenendo invariato l'outlook sull'inflazione all'1,5%.Per il 2020 outlook Pil +1,7%, inflazione all'1,7%.