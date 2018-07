Petrolio debole dopo rumor WSJ: Ipo Saudi Aramco non si farà più

Laura Naka Antonelli 6 luglio 2018 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Debolezza dei prezzi del petrolio, che scendono dai livelli record degli ultimi tre anni e mezzo dopo le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, secondo cui quasi certamente l'Ipo tra le più attese del mondo, quella di Aramco, non avrà luogo.Lo sbarco in Borsa, che sarebbe stato probabilmente il più grande della storia se si considerano le valutazioni del colosso, "è quasi certo che non si verificherà", ha detto un dirigente senior di Aramco al quotidiano americano.I prezzi del contratto WTI salgono di appena +0,23%, a $73,11 al barile, mentre il Brent è fermo a -0,05%, a $77,35.