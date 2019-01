Petrolio: da Goldman Sachs pesante sforbiciata ad outlook prezzi WTI e Brent

Laura Naka Antonelli 7 gennaio 2019 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Gli analisti di Goldman Sachs hanno rivisto al ribasso l'outlook sui prezzi del petrolio WTI e Brent. Ora, per il contratto WTI scambiato sul Nymex di New York, prevedono un valore a 55,50 dollari per il 2019, in deciso calo rispetto ai precedenti 64,50 attesi.Per il Brent le stime sono di un valore a $62,50, rispetto ai $70 precedenti.Oggi il WTI sale dell'1,54% a $48,70, mentre il Brent fa +1,37% a $57,84 sulla scia dell'ottimismo degli operatori per l'arrivo, in Cina, di una delegazione guidata dal vice rappresentante del Commercio in Usa, Jeffrey Gerrish, al fine di intrattenere "discussioni positive e costruttive" con le controparti cinesi.