Petrolio crolla ai minimi da 1 anno dopo alert dell'Aie: "Periodo di incertezze senza precedenti"

Alessandra Caparello 20 novembre 2018 - 17:13

MILANO (Finanza.com)

Petrolio in calo a New York a -6% a 53,70 dollari al barile, ai minimi di un anno, colpito dalle parole di Fatih Birol, capo dell'Agenzia internazionale dell'energia che nel corso di una conferenza in Norvegia, ha messo in guardia sugli effetti geopolitici sui prezzi del barile."Stiamo entrando in un periodo di incertezza senza precedenti in merito al mercato petrolifero" ha detto Birol. “La decisione degli Stati Uniti riguardo alle esenzioni dalla sanzione iraniana ha colto di sorpresa alcuni degli attori del mercato" ha concluso.