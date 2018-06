Petrolio: WTI in forte ribasso, settimana cruciale in attesa meeting Opec-non Opec

Laura Naka Antonelli 18 giugno 2018 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Prezzi del petrolio in forte ribasso: il contratto WTI cede fino a -2%, affondando a $63,73 al barile, ai minimi di aprile. Il Brent arretra dello 0,74%, a $72,90. E' una settimana cruciale per il mercato del petrolio: diversi saranno i meeting tra i paesi Opec-non Opec, in attesa dell'incontro previsto il prossimo 22 giugno, in cui il comunicato relativo alla decisione presa sull'offerta arriverà verso la fine del pomeriggio.