Permira conclude primo investimento in Australia: rilevata I-MED

Daniela La Cava 29 gennaio 2018 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

I fondi Permira hanno concluso il primo investimento in Australia, con l’acquisizione di I-MED Radiology Network, società attiva nel settore della diagnostica per immagini, che opera in oltre 200 cliniche su tutto il territorio australiano con un staff di 3.500 professionisti tra radiologi e medici nucleari che servono oltre 4 milioni di pazienti all'anno. Lo si apprende in una nota di Permira. Nel 2017 I-MED ha raggiunto i 700 milioni di dollari australiani di ricavi, esito di un programma di crescita che ha previsto una serie di acquisizioni strategiche.