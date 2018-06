Opec: Arabia punta ad aumento produzione fino a +800.000 barili al giorno, apertura Iran

Laura Naka Antonelli 21 giugno 2018 - 07:10

MILANO (Finanza.com)

In vista dell'annuncio della decisione che i paesi Opec e non Opec prenderanno il prossimo venerdì 22 giugno, il Financial Times riporta che l'Arabia Saudita starebbe puntando a un aumento complessivo della produzione di petrolio compreso tra 600.000-800.000 barili al giorno.L'FT precisa che il target è ancora oggetto di discussione.Un'apertura arriva da parte del ministro petrolifero iraniano Zanganeh, che ha affermato che Teheran potrebbe essere a favore di un aumento dell'offerta Opec, da parte di quei produttori che hanno tagliato la produzione di petrolio in misura maggiore rispetto agli altri negli ultimi anni.Da segnalare che l'Arabia Saudita e la Russia sono i due paesi membri dell'Opec a favore di un aumento dell'offerta, mentre l'Iran si è finora opposta.