Nissan: dal cda nessun nome per il successore di Carlos Ghosn

4 dicembre 2018 - 15:45

Fumata nera per il cda di Nissan Motor che non ha trovato un accordo per la nomina del successore di Carlos Ghson. Lo riporta il sito nipponico Kyodo News.Una delle scelte probabili era quella dell’ad Hiroto Saikawa, che nelle ultime settimane è emerso come la forza motrice delle indagini interne culminate nell’arresto e nel licenziamento di Ghosn.