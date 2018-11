Nissan: Carlos Ghosn non è più presidente

Alessandra Caparello 22 novembre 2018 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Consiglio di amministrazione straordinario oggi alla Nissan che ha deciso di rimuovere dall'incarico di presidente Carlos Ghosn dopo l’accusa di evasione fiscale per cui è in stato di detenzione a Tokyo. Ghosn resta formalmente un semplice membro del board della Nissan, in quanto per la sua rimozione completa occorre un voto dell’assemblea degli azionisti.