Nielsen: boom acquisti on line, giro d'affari in crescita di 70 miliardi

28 novembre 2018

MILANO (Finanza.com)

Consumatori sempre più sicuri dei loro acquisti on line. La conferma arriva dal Nielsen Connected Commerce Report, secondo cui gli acquisti online dei prodotti di largo consumo confezionati e freschi nel mondo sono cresciuti del 15% negli ultimi due anni. Il Report 2018 mette a fuoco le abitudini di consumo online e ha riportato che il 95% dei consumatori globali connessi a Internet ha compiuto almeno un acquisto online, in crescita dell’1% rispetto al 2017 e del 2% rispetto al 2016. In base alla ricerca il 26% dei consumatori multicanale ha acquistato prodotti freschi online, con un incremento del 15% rispetto al 2016, contribuendo così alla crescita complessiva del settore eGrocery (largo consumo online), stimata intorno ai +70 miliardi di dollari americani negli ultimi due anni.In Italia le categorie merceologiche che sostengono maggiormente l’eCommerce sono viaggi, libri e musica, e moda (abbigliamento/accessori), che continuano a occupare la quota più ampia delle transazioni online (rispettivamente il 61%, 56% e 56% dei consumatori hanno acquistato queste tipologie di beni almeno una volta nell’ultimo anno). Al contempo, le classi di prodotto che hanno fatto segnare la crescita più significativa appartengono al largo consumo e riguardano il mondo del cura persona (+12%). Crescita notevole anche per moda, arredamento, viaggi, elettronica di consumo, cura casa e alimenti confezionati e food delivery (cibi pronti consegnati a domicilio da ristoranti).