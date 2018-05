Moody's su mercati emergenti: rischi aumentati, più alto possibile effetto contagio

Laura Naka Antonelli 30 maggio 2018 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

Moody's ha avvertito che i rischi al ribasso che incombono sui mercati emergenti sono aumentati.Nell'aggiornamento trimestrale dell'outlook dell'economia globale, l'agenzia di rating ha scritto di ritenere che la crescita economica globale continuerà nel 2018 ma in modo moderato entro la fine dell'anno, a causa delle condizioni di accesso al credito più rigide, in un contesto di aumento dei tassi di interesse.I paesi emergenti cresceranno sia nel 2018 che nel 2019 a un tasso del 5,2%, in lieve rallentamento rispetto al 5,3% del 2017.Le turbolenze dei mercati finanziari degli emergenti implicheranno un rischio contagio più ampio, così come esiste il rischio che i prezzi del petrolio più elevati pesino sul potere di acquisto, rappresentando anche una minaccia al rialzo per l'inflazione. A causa del contesto di aumento dei tassi di interesse e del deprezzamento delle valute, per Moody's le politiche monetarie degli emergenti non potranno essere accomodanti per molto tempo ancora.