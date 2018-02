Mercati: dimissioni di Zuma spingono il rand e società esposte al Sud Africa

Luca Fiore 15 febbraio 2018 - 12:42

MILANO (Finanza.com)

Nuovo segno meno per il cambio tra il biglietto verde e il rand sudafricano. La notizia delle dimissioni “con effetto immediato” del presidente del Sudafrica, Jacob Zuma, sta spingendo la valuta locale che passa di mano a 11,6591 nei confronti del biglietto verde, lo 0,4% in meno rispetto al dato precedente.Toniche sul listino britannico le società maggiormente esposte al Paese africano come Old Mutual (+4,01%) e Anglo American (+2,4%).A questo punto, l’African National Congress punta a chiudere al più presto la questione relativa la successione a Zuma: in pole position c’è l’attuale vicepresidente e nuovo leader dello stesso ANC, Cyril Ramaphosa.