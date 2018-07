Mediobanca: è cinese la banca più grande del mondo

Alessandra Caparello 19 luglio 2018 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

E’ cinese la più grande banca del mondo a fine 2017 e si tratta dell’Industrial and Commercial Bank of China con attivi per € 3.343 miliardi, seguita da altri due colossi cinesi, China Construction Bank e Agricultural Bank of China (rispettivamente con € 2.750 mld e € 2.698 mld di ricavi).Questo uno dei dati dello studio annuale sulle principali banche internazionali nel decennio 2008-2019 realizzato da Mediobanca. Nella classifica figurano in quarta posizione il gigante americano JP Morgan Chase (€ 2.532 mld) e chiude la top 5 un’altra cinese, la Bank of China (€ 2.494 mld). La prima banca europea è la britannica HSBC (€ 2.193 mld) che si trova al settimo posto, preceduta dalla giapponese Mitsubishi (€ 2.273 mld). Per quanto riguarda gli istituti italiani in prima posizione si trova UniCredit, ventiduesima (€ 854 mld), seguita da Intesa Sanpaolo 25esima (€ 830 mld).