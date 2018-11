Lusso: settore in crescita, nel 2021 supererà la soglia dei 500 miliardi

Alessandra Caparello 7 novembre 2018 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

Dal punto di vista dei mercati finanziari, il lusso continua ad avere una performance superiore alle medie di mercato, con un tasso medio di crescita dei valori di borsa dell’8,6% da gennaio 2008 a marzo 2018. Un trend che si è riflesso anche nei multipli di mercato attesi nel 2018 che sono in rialzo. Così emerge dall’ottava edizione dello studio annuale di EY “The luxury and cosmetics financial factbook”, che analizza lo scenario del settore dei beni di lusso personali, a livello globale.Nel 2017 il settore del lusso ha raggiunto a livello globale un giro d’affari di 435 miliardi di euro e si prevede che supererà nel 2021 la soglia dei 500 miliardi, crescendo del 3%. Gli accessori (borse, scarpe e altri prodotti di pelletteria) continueranno a trainare la crescita nel segmento premium ed entry-to-luxury, all’estero come in Italia, anche se a velocità differenti. Le scarpe saranno il fulcro della crescita nel segmento lusso (+10% di CAGR atteso dal 2017 al 2021), mentre borse e altri prodotti di pelletteria sosterranno l’incremento del giro d’affari del segmento premium ed entry-to-luxury (+9% CAGR 2017-21), seguiti dall’abbigliamento (+8% CAGR 2017-21).