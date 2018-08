Lira turca -7% sul dollaro, ma grazie ai rumor Brunson recupera da minimi intraday

Laura Naka Antonelli 13 agosto 2018 - 17:10

MILANO (Finanza.com)

Sessione indubbiamente volatile per la lira turca che, pur avendo seguito prevalentemente un trend al ribasso, è stata interessata da una fiammata improvvisa, nel momento in cui hanno iniziato a circolare rumors, riportati dal sito Zerohedge, secondo cui la Turchia sarebbe pronta a liberare dagli arresti domiciliari il pastore americano Brunson, detenuto per sospetto spionaggio, entro il prossimo 15 agosto.I rumor non sono stati tuttavia nè negati nè confermati e la lira ha chiuso la sessione in Turchia in perdita del 7% a 6,87 per dollaro, comunque in recupero dai minimi intraday a 7,2 a cui è precipitata durante la notte, superando anche la soglia critica per le banche individuata da Goldman Sachs a 7,1.