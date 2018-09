Lagarde: "A dieci anni dal crac Lehman Brothers sistema finanziario ancora non sicuro"

Alessandra Caparello 5 settembre 2018 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

Trascorsi 10 anni dalla crisi finanziaria innescata dal crac della Lehman Brothers, molta strada è stata fatta ma non abbastanza. Così il direttore del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde in un blog in cui ha spiegato che il sistema finanziario è certamente "più sicuro, ma non abbastanza sicuro" e che la crescita è rimbalzata ma non è condivisa in modo sufficiente”Per il numero uno dell’FMI inoltre la cosa "forse più preoccupante" è data dal pressing sui legislatori affinchè allentino le regolamentazioni adottate dopo la crisi, cosa che ha già portato l'amministrazione Usa a indebolire la riforma Dodd-Frank.