Lagarde (Fmi): nessuno vince guerre commerciali. E attenti a volatilità mercati e tensioni geopolitche

Laura Naka Antonelli 16 marzo 2018 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, ha ricordato che "la storia dell'economia mostra che le guerre commerciali danneggiano la crescita globale" e che nessuno alla fine, vince.Lagarde ha parlato della necessità di assicurarsi che i dazi doganali imposti da Donald Trump sulle importazioni Usa di acciaio e di alluminio non si traducano in una escalation di misure improntate al protezionismo.Ci sono diverse "nuvole all'orizzonte" dell'economia globale - ha detto - Tra i timori, preoccupazioni per il protezionismo nel commercio e conseguenti tensioni, un aumento della volatilità nei mercati finanziari, e maggiori incertezze geopolitiche.