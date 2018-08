Kiwi a minimo dal 2016 sul dollaro, Reserve Bank of New Zealand sorprende mercati

Laura Naka Antonelli 10 agosto 2018 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Sotto pressione il dollaro neozelandese, che allarga le perdite scivolando fino a $0,6598, testando il minimo dal marzo del 2016, in più di due anni.Il kiwi ha perso il 2% alla vigilia dopo che la banca centrale del paese, la Reserve Bank of New Zealand, ha sorpreso i mercati impegnandosi a mantenere i tassi di interesse ai minimi record dell'1,75% fino alla fine del 2020.