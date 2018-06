Incontro storico Trump-Kim Jong-un. Firmato accordo per regime di pace e denuclearizzazione

Laura Naka Antonelli 12 giugno 2018 - 09:22

Un incontro storico, culminato con le firme che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un hanno apposto a un documento, a conclusione del summit. Oggi, martedì 12 giugno 2018, rappresenta senz'altro una pietra miliare nei rapporti tra Washington e Pyongyang, a prescindere da quelli che saranno i futuri sviluppi. Le parole con cui Trump ha definito l'incontro, che è avvenuto al Capella Hotel di Singapore, sono state trionfalistiche.



Il summit, ha detto il presidente americano, è andato "molto, molto bene". Sono seguite dichiarazioni ancora più forti, che hanno parlato di "eccellente relazione" e di un futuro con Kim caratterizzato da una "relazione formidabile".



I fotografi hanno immortalato quella che è stata considerata una storica stretta di mano: Trump e Kim sono apparsi sorridenti, come due vecchi amici. "Abbiamo vissuto una giornata fantastica, imparando molto l'uno dall'altro e sui nostri paesi", ha detto il presidente Usa.



"Abbiamo superato tutte le speculazioni su questo summit...Credo che questo sia un buon preludio alla pace", ha preannunciato Kim Jong-un, nel corso del summit storico con la controparte Usa, prima che entrambi i leader annunciassero di aver raggiunto una intesa, messa nero su bianco.



L'accordo, che Trump ha definito "molto esauriente" sigla l'impegno, da parte di entrambi i paesi, verso una completa denuclearizzazione. Obiettivo: il perseguimentyo di un regime di pace nella penisola coreana. Washington e Pyongiang si impegnano a lanciare nuove trattative e a cooperare per sviluppare relazioni bilaterali.



"SWtiamo iniziando questo processo in modo molto, molto veloce", ha detto Trump, rispondendo alla domanda sull'intenzione reale di Kim di rinunciare al nucleare.



Cnbc riporta che, dalla foto del documento che Trump ha firmato, emergono quattro punti cruciali su cui i leader hanno trovato una intesa:



Gli Stati Uniti e il DPRK (Corea del Nord, da "Democratic People's Republic of Korea) si impegnano a costruire nuove relazioni, in linea con il desiderio di pace e prosperità dei cittadini di entrambi i paesi.



Gli Stati Uniti e il DPRK uniranno i loro sforzi per costruire un regime di pace duraturo e stabile nella penisola coreana.



Nel riaffermare la Dichiarazione di Panmunjom del 27 aprile del 2018, il DPRK si impegna a una completa denuclearizzazione della penisola coreana.



Stati Uniti e DPRK si impegnano a ripristinare i resti POW/MIA, incluso il rimpatrio di quelli che sono stati già identificati.



