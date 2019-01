Huawei: Usa ufficializzano accuse contro colosso chiedendo estradizione CFO Wanzhou Meng

Laura Naka Antonelli 29 gennaio 2019 - 07:12

MILANO (Finanza.com)

Nuove tensioni tra Usa e Cina, nel bel mezzo delle trattative volte a scongiurare l'escalation della guerra commerciale.Gli Stati Uniti hanno ufficializzato le accuse contro il colosso tecnologico cinese Huawei, provocando l'ira di Pechino, che ha definito le accuse "immorali".Gli Usa hanno confermato anche la richiesta di estradizione di Wanzhou Meng, la CFO di Huawei, che gli Stati Uniti avevano fatto arrestare in Canada all'inizio di dicembre.Il sospetto è che il secondo maggiore produttore al mondo di attrezzature per tlc abbia violato le sanzioni che gli Stati Uniti hanno imposto all'Iran, vendendo a Teheran alcuni suoi prodotti.Un'altra causa contro Huawei è stata ufficializzata dal dipartimento di Giustizia: in questo caso, l'accusa mossa contro Huawei è di aver rubato tecnologie di T-Mobile.Huawei ha respinto le accuse affermando di "non aver mai commesso le violazioni citate" e precisando con una nota di "non essere a conoscenza di alcuna violazione" commessa dal direttore finanziario Wanzhou Meng.