Guerra commerciale, JP Morgan: Trump potrebbe puntare su debolezza dollaro contro Cina

Laura Naka Antonelli 9 agosto 2018 - 07:20

MILANO (Finanza.com)

Gli analisti di JP Morgan ritengono che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe decidere di ricorrere al deprezzamento del dollaro per combattere la guerra commerciale in corso contro la Cina:"Sebbene non sia questo il nostro scenario di base, non possiamo escludere una virata verso una politica valutaria più interventista, considerando soprattutto che l'attuale amministrazione (Usa) ha, a volte, mostrato di preferire la debolezza del dollaro, e ha criticato quella che considera una manipolazione dei cambi da parte della Cina".Guerra valutaria alle porte?