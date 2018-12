Guerra commerciale: Cina sospende dazi aggiuntivi auto, abbassa per tre mesi tariffe esistenti da 40% al 15%

Laura Naka Antonelli 14 dicembre 2018 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

La Cina ha confermato che sospenderà i dazi doganali aggiuntivi del 25% sulle importazioni di auto prodotte negli Stati Uniti, inizialmente previsti per il prossimo 1° gennaio. La sospensione durerà 90 giorni a decorrere da quel giorno, in linea con quanto concordato tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump, in occasione del G20 di Buenos Aires. Sempre per tre mesi, i dazi doganali già esistenti sulle importazioni di auto Usa scenderanno dal 40% attuale al 15%.