Giappone, Kuroda: "Crescono le aspettative d'inflazione"

alessandro chiatto 26 gennaio 2018 - 16:02

MILANO (Finanza.com)

Haruhiko Kuroda (nella foto), numero uno della Bank of Japan, intervenuto al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, ha spiegato come si aspetti che l'economia continui a crescere a un ritmo moderato, con l'inflazione che dovrebbe crescere del 2%. Kuroda ha anche dichiarato che la BoJ continuerà proseguirà nel suo programma di politica monetaria espansiva.