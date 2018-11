Ghosn: il leggendario manager che ha umiliato il Giappone e la Francia. La vita da nababbo e quel party da film a Versailles

Laura Naka Antonelli 20 novembre 2018 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

Un intero settore scioccato. Un intero paese, in particolare, scioccato, tanto più che il reato è stato commesso sotto il suo naso. Il settore è quello automobilistico, il paese è il Giappone. Certo, non se la passa bene neanche la Francia di Emmanuel Macron visto che Carlos Ghosn, il leggendario manager numero uno di Renault-Nissan, ha inferto un duro colpo non solo all'industria dell'auto franco-nipponica, ma anche all'orgoglio franco-nipponico.

Riguardo all'orgoglio, si sa, il Giappone ci tiene, in particolare, parecchio. E i giapponesi ora si sentono traditi, come ha ammesso, intervistata dall'Associated Press, Noriko Hanada, casalinga sulla cinquantina: "Abbiamo una auto Nissan. E mi sento piuttosto tradita" dal comportamento di Ghosn.

Ghosn è finito in manette per aver barato sui compensi e non solo.

E qualcuno in questa situazione ritiene che ci sia da scommettere che diversi saranno gli scheletri a essere scoperti nel suo armadio, finora considerato irreprensibile.

Presidente di Nissan e Renault, oltre a essere uno degli uomini più ricchi del mondo, Carlos Ghosn è anche lo storico artefice dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi Motors. Dopo che i suoi vari fattacci sono emersi, il colosso giapponese Nissan lo ha scaricato. Nelle ultime ore sono emersi anche altri reati: oltre ad aver violato la legge che disciplina l'evasione fiscale in Giappone, il manager leggendario di origini libanesi, francesi e brasiliane avrebbe fatto anche uso di asset aziendali per motivi personali.

Il sito Zerohedge parla della vita da nababbo di Carlos Ghosn, lasciando trapelare anche la frustrazione che il dirigente probabilmente ha provato in questi anni, a causa dell'abitudine del Giappone a non erogare compensi esorbitanti neanche a titani (ex) dell'industria del suo calibro. Molti sospettano, scrive il sito, che il comportamento di Ghosn sia legato al fatto che il suo stipendio era la metà circa di quello che dirigenti di pari livello che guidano aziende automobilistiche americane ed europee, di norma, percepiscono.

Ghosn avrà potuto incassare anche la metà di quanto i suoi colleghi vantavano. Ma una cosa è certa: il manager non ha mai voluto rinunciare a un certo stile di vita. Tanto che, immediatamente dopo la notizia del suo arresto, a circolare sui social network è stato soprattutto un articolo del magazine Town and Country, dedicato all'anniversario di matrimonio che Ghosn e la sua attuale moglie hanno deciso di celebrare...alla reggia di Versailles.

Un party ispirato al film "Maria Antonietta" della regista Sofia Coppola, con tanto di attori pagati per indossare i costumi dell'epoca, dunque del 18esimo secolo. All'evento, hanno partecipato 120 invitati. Sulla loro presenza, Ghosn non aveva dubbi:

"Quando invitate qualcuno a un party, la risposta il più delle volte è 'forse'. Ma quando lo invitate a Versailles, verrà sicuramente". Un atteggiamento e una ostentazione di ricchezza che ora sembra uno schiaffo in faccia, in generale ai semplici operai che lavorano negli stabilimenti Renault e Nissan, in particolare a quei giapponesi che, in generale, arrivano anche a morire per l'eccesso di lavoro.

