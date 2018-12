Gartner: vendite mondiali di smartphone in crescita, +1,4% nel terzo trimestre 2018

Alessandra Caparello 3 dicembre 2018 - 15:41

Levendite mondiali di smartphone sono aumentate dell'1,4 per cento nel terzo trimestre 2018 raggiungendo i 389 milioni di unità, spinte soprattutto dalla forte domanda per i brand cinesi, Huawei e Xiaomi in testa. A renderlo noto l’ultima ricerca di Gartner.