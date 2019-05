Forex: euro poco mosso attorno a $1,12. Sterlina paga saga Brexit

Laura Naka Antonelli 8 maggio 2019 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Euro debole nei confronti del dollaro, cede lo 0,09% a quota $1,1201. Il dollaro scende a sua volta nei confronti dello yen dello 0,13% circa attorno a quota JPY 110,13, mentre la sterlina è la valuta che soffre le perdite più pesanti, in flessione di mezzo punto percentuale nei confronti del biglietto verde, attorno a $1,3011.La valuta britannica accusa una perdita consistente anche sull'euro, con il rapporto EUR-GBP +0,56% a GBP 0,8608.Euro-franco svizzero piatto, +0,01% a CHF 1,1411.A zavorrare la sterlina, sono alcune indiscrezioni secondo cui le trattative in corso tra il governo di Theresa May e il partito laburista di Jeremy Corbyn sulla definizione di un patto per la Brexit sarebbero vicine al collasso.