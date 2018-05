Forex, Gundlach: non credo che forza dollaro continuerà. Il target sul Dollar Index

Laura Naka Antonelli 25 maggio 2018 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

"Non credo che la forza del dollaro continuerà ancora". Parola di Jeffrey Gundlach, che ha parlato di scelte di investimenti nel corso di un webcast.Certo, il Dollar Index, a suo avviso, potrebbe salire fino a 95 o anche 98 (dai 94 circa): "Ma questo è il massimo che prevedo, e in realtà non credo che salirà fino a 98".Il Dollar Index si attesta oggi a 93,912, non lontano dai massimi degli ultimi cinque mesi toccati nella sessione di mercoledì.Alle 11.43 ora italiana, l'euro è piatto sul dollaro, con una variazione negativa dello 0,07%, a $1,1712. Il dollaro sale sullo yen dello 0,21%, a JPY 109,49, e sulla sterlina, con il rapporto di cambio GBP-USD in flessione dello 0,16%, a $1,3359.L'euro avanza sullo yen dello 0,16% a JPY 128,23, e aumenta dello 0,06% nei confronti del franco svizzero, a CHF 1,1627.